Meteoroloji uyardı! sağanak yağışlar geliyor

Kuraklıkla boğuşan Alanya'da yarından itibaren 3 gün sağanak yağış bekleniyor. Alanya, 2020 yılının ardından 2021 yılını da kuraklıkla mücadele ederek geçirdi. Beklenen haber meteorolojiden geldi. Kurak geçen sonbaharın en etkili yağışları yarın başlayacak. Pazar ve pazartesi günleri Alanya genelinde sağanak yağış etkili olacak. Yağışlı havanın önümüzdeki hafta salı ve çarşamba günü de etkili olması, ardından güneşli günlerin tekrar başlaması bekleniyor.

ÜLKEDE DURUM

Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların İzmir'in güneyi, Muğla, Aydın, Antalya, Burdur'un doğusu, Ş. Urfa, Diyarbakır, Batman, Mardin'in kuzey, Adıyaman'ın doğu çevreleri, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın zamanla güney, iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.