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Meteoroloji uyardı! sağanak yağışlar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayımladı. Buna göre yarın; Alanya ve Akdeniz kıyılarında havanın kapalı olması ve yer yer kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

GÜNDEM 30.10.2021, 22:23 YEDİ GÜN HABER-2-
Meteoroloji uyardı! sağanak yağışlar geliyor

Kuraklıkla boğuşan Alanya'da yarından itibaren 3 gün sağanak yağış bekleniyor.  Alanya, 2020 yılının ardından  2021 yılını da kuraklıkla mücadele ederek geçirdi. Beklenen haber meteorolojiden geldi. Kurak geçen sonbaharın en etkili yağışları yarın başlayacak. Pazar ve pazartesi günleri Alanya genelinde sağanak yağış etkili olacak. Yağışlı havanın önümüzdeki hafta salı ve çarşamba günü de etkili olması, ardından güneşli günlerin tekrar başlaması bekleniyor.

ÜLKEDE DURUM
Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların İzmir'in güneyi, Muğla, Aydın, Antalya, Burdur'un doğusu, Ş. Urfa, Diyarbakır, Batman, Mardin'in kuzey, Adıyaman'ın doğu çevreleri, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın zamanla güney, iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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