Meteoroloji Alanyalıları Uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Antalya için kırmızı kodla uyarı yayınlandı. Dün sabah saatlerinden itibaren hayatı felç eden yağış özellikle Antalya'da korku dolu anlat yaşattı. Çatıların uçtuğu, ağaçların söküldüğü hava şartlarının bugün kuvvetini arttırarak devam etmesi bekleniyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteorolojinin yayınladığı tahminlere göre Alanya sağanak yağış bugün de etkisini sürdürecek. Pazar gününe kadar etkisini yitirmesi beklenen yağışlı havanın ardından Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava tahmini yapılıyor.