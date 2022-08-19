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Mecek’ten Şahin’e Teşekkür
Demirtaş Cumhuriyet İlköğretim Okulu Aile Birliği Başkanı İbrahim Sertgöz ile birlikte ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret eden iş insanı Ali Mecek Başkan Şahin’e destek ve ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
GÜNDEM 19.08.2022, 18:10 Meliha Yılmaz
Demirtaş Cumhuriyet İlköğretim Okulu Aile Birliği Başkanı İbrahim Sertgöz ile birlikte ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret eden iş insanı Ali Mecek Başkan Şahin’e destek ve ilgilerinden dolayı teşekkür etti. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in çalışmalarını ve hizmetlerini yakından takip ettiğini belirten Mecek, ‘Başkan Şahin her zaman okullarımızla yakından ilgileniyor. Eğitime vermiş olduğu desteklerden dolayı kendilerine tüm velilerimiz adına teşekkür ederim’ dedi
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