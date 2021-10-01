Manavgat’ta gönüllüler ahır çalışmalarını sürdürüyor

Manavgat Belediyesi ekipleri ve gönüllüler yangında büyük hasar gören Saraçlı, Karaöz, Ulukapı, Karavca, Belenobası, Çeltikçi ve Demirciler Mahallesi’nde toplam 95 ahır inşa etti. Vatandaşlar, yangın felaketi sonrasında Manavgat Belediyesi’nin kendilerine her türlü desteği verdiğini belirterek Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e ve tüm hayırseverlere teşekkür etti. Başkan Şükrü Sözen, yangınzede hayvan üreticisi vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm çalışmaları sırasıyla hayata geçirdiklerini ifade etti. Sözen, “Yangın felaketi sonrasında böylesine anlamlı bir çalışmayı hayırsever ve gönüllüler ile birlikte koordineli bir şekilde gerçekleştirmeye başladık. Hayvanlarımızın yeni yaşam alanlarını oluşturarak hem canlarımıza hem de vatandaşlarımıza bir nebze de olsa katkı sunmak istiyoruz. Çalışmalarımıza destek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.