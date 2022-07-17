Manavgat D-400’de Zincirleme Kaza!

Kaza, Manavgat Antalya D 400 karayolunda meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Tuncer Baltacı'nın kullandığı 07 LGN 53 plakalı otomobil, trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Mustafa Biçe'nin kullandığı 07 LJ 513 plakalı araca arkadan çarptı. Arkasından gelen Hamdi Tunç'un kullandığı 33 L 4355 plakalı aracın da 07 LGN 53 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu 3 araçlı zincirleme kaza yaşandı. Gültepe kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü Tuncer Baltacı, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.