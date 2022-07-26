Mahmutlar’da 10 Günde 3 Kadın Kendini Balkondan Attı

Edinilen bilgiye göre Mahmutlar Yangılı Mevkii’nde bulunan bir sitede oturan 57 yaşındaki Hollanda Vatandaşı A. E. 3. Kattan düştü. Görgü tanıklarının iddiasına göre E. imdat çığlıkları attığı belirtildi. A. E.’in Türk vatandaşı Ö. E. İle birlikte yaşadığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının durumunun iyi olduğu açıklandı. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.