LPG'ye zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, LPG oto gaza 15 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompaya yansıyacak.

LPG'NİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Fiyat artışının ardından Ankara'da ortalama 5,09 liradan satılan LPG'nin litre fiyatı 5,24 lira olacak. LPG'nin litresi İstanbul'da 5,05 liradan 5,20 liraya, İzmir'de ise 4,95 liradan 5,10 liraya çıkacak.