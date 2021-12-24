LÖSEV’den Çavuşoğlu’na Teşekkür Belgesi
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Antalya İl Koordinatörü Ercan Karalar, Alanyaspor Kulübü’nün desteklerinden dolayı Başkan Hasan Çavuşoğlu’na teşekkür belgesi verdi.
GÜNDEM 24.12.2021, 15:13 Zeynep Oktay
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Antalya İl Koordinatörü Ercan Karalar ve Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel, Başkan Hasan Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. LÖSEV Antalya Koordinatörü Ercan Karalar, yaptıkları çalışmalar ve projeler hakkında bilgi vererek, kulübün desteklerinden dolayı Başkan Hasan Çavuşoğlu’na teşekkür belgesi verdi. Çavuşoğlu ise LÖSEV’in her zaman destekçisi olduklarını belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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