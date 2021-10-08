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Lakadamyalı’dan Alanya Müftüsü İlhan’a ziyaret
1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ münasebetiyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ve Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Kaan Sağlam, hastane bünyesinde hizmet veren Manevi Destek Uzmanı Ayşe Güllü ile Hastane İmamı Tevfik Karakuş'u ziyaret ettikten sonra, kendileri ile birlikte Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan’a vefa ziyareti gerçekleştirdi.
GÜNDEM 08.10.2021, 15:55 08.10.2021, 16:12 Meliha Yılmaz
Prof. Dr. Lakadamyalı, Camiler ve din görevlileri haftası nedeniyle Alanya Müftüsü İhsan İlhan özelinde tüm din görevlilerine bu özel gün vesilesiyle hayırlı görevler diledi. İhsan İlhan bu nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkürlerini sundu.
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