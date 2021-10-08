Lakadamyalı’dan Alanya Müftüsü İlhan’a ziyaret

Prof. Dr. Lakadamyalı, Camiler ve din görevlileri haftası nedeniyle Alanya Müftüsü İhsan İlhan özelinde tüm din görevlilerine bu özel gün vesilesiyle hayırlı görevler diledi. İhsan İlhan bu nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkürlerini sundu.