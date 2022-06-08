Kulak‘tan Şahin’e Ziyaret

İkili bölgesel işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Halil Kulak, konukseverlikleri nedeniyle Başkan Şahin’e teşekkür ederken, “Mehmet Şahin başkanımızla güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Şehirlerimiz arasında çok ortak nokta var. İşbirliği alanlarında başkanımızın tecrübe ve önerilerinden yararlanacağız” dedi.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de açıklamasında, “Yakın komşularımızdan ve Alanya’mızın ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Sarıveliler’in Başarılı Belediye Başkanı Halil Kulak’ı Odamızda ağırladık. Kendisiyle bölgesel gelişmeler ve işbirliği alanlarında görüş alışverişinde bulunduk. Değerli Başkanımıza nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim” diye konuştu.