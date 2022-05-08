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Kozmetik Hırsızı Yakalandı

Alanya’da bir kozmetik firmasından 300 TL’lik ürün alıp çıkan şüpheli, çalışanların dikkati ile yakalandı

GÜNDEM 08.05.2022, 12:42 08.05.2022, 14:46 Meliha Yılmaz
Kozmetik Hırsızı Yakalandı

Olay, Alanya Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kozmetik ürünler satan işletmeye bir şahıs alışveriş yapmadan çıktı. Firma çalışanları şüphe üzerine şahsın peşinde giderek uygulama yapan trafik polislerinden yardım istedi. Şahsın üst aramasını yapan polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 300 TL olan ürünleri çaldığı tespit edildi. Asayiş ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle hırsızlık şüphelisi şahıs gözaltına alındı.

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