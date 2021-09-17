Kızılcaşehir’de asfalt hazırlığı başladı
Alanya’nın Kızılcaşehir Mahallesi’nde asfalt çalışmaları başladı.
GÜNDEM 17.09.2021, 17:37 YEDİ GÜN HABER
Alanya’nın dört bir köşesinde Alanya Belediyesi tarafından yürütülen asfalt çalışmaları sürüyor. Kızılcaşehir Mahallesi halkının bir süre önce asfalt isteğinde bulunduğu Ağzıkara Sokak’ında da çalışmalar başladı. Asfalt hazırlıkları başlayan sokakta incelemelerde bulunan Mahalle Muhtarı Hüseyin Yönet emeği geçen isimlere teşekkür etti. Yönet, “Kızılcaşehir Mahallesi Ağzıkara Sokak’ta asfalt hazırlığına başladık. Bizlere bu hizmeti veren Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel'e, Fen İşleri Müdürü Özgür Palamut'a, Yol ve Asfalt Şefi Bilal Bey'e, çavuşlara ve emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun.” dedi.
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