KGK Genel Başkanı Dim Ve ALGC Başkanı Kesen’den Gazipaşa Manşet’e Ziyaret

Dim ve Kesen Manşet Gazetesi ortakları Selçuk Öztürk ve Geylani Topaloğlu tarafından karşılandı. Medya sektörünün ve Gazipaşa gündeminin değerlendirildiği ziyarette, Dim Medya, ALGC ve Manşet Gazetesi arasındaki karşılıklı iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Manşet Gazetesi’nin Gazipaşa’daki etkisine de değinen Dim ve Kesen, Manşet Gazetesi’ne yayın hayatında başarı dilediler.

MANŞET’TE TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Yapılan ziyarete ilişkin Manşet Gazetesi’nden yapılan açıklamada, “Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve Dim Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen’le birlikte gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. KGK Genel Başkanımız Sayın Dim ve ALGC Başkanımız Sayın Kesen’e nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için teşekkür ederiz” denildi.