Flaş HaberKimlik ve ehliyette yeni dönem!
Keşoğlu Optik Açılıyor
Optisyen Hasan Keş tarafından yeni devlet hastanesi yanında hizmete kazandırılan Keşoğlu Optik cumartesi günü açılıyor.
GÜNDEM 13.01.2022, 09:09 Zeynep Oktay
Yeni teknoloji ve farklı konsepti ile göz dolduran Keşoğlu Optik Cumartesi günü saat 14.00’da müşterilerinin ve Alanya protokolünün katılacağı törenle açılıyor.
Açılışa tüm dost ve müşterilerini davet eden Optisyen Hasan Keş, bölgemize ve Alanya’mıza hizmet vermekten onur duyacağız.
M.YAŞAR SOYBAY 27 dakika önce
HAYIRLI UĞURLU OLSUN.ALLAH BOL MÜŞTERİLER VERSİN..
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