Keşoğlu Optik Açılıyor

Yeni teknoloji ve farklı konsepti ile göz dolduran Keşoğlu Optik Cumartesi günü saat 14.00’da müşterilerinin ve Alanya protokolünün katılacağı törenle açılıyor.

Açılışa tüm dost ve müşterilerini davet eden Optisyen Hasan Keş, bölgemize ve Alanya’mıza hizmet vermekten onur duyacağız.