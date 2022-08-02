Kaymakam Ürkmezer Muhtarları Dinledi

Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Fatih Ürkmezer başkanlığında; Kaymakam Refiki Ramazan Kıyak, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Jandarma Komutanı Yrb. Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İl Göç İdaresi Müdürü Derya Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda ilk olarak Jandarma Komutanı Yrb. Engin Burak Mindivanlı ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat tarafından Kaymakam Ürkmezer ve katılımcılara sorumluluk alanlarındaki; asayiş, güvenlik ve trafik konularındaki önleyici hizmet çalışmaları ve yapmış oldukları faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Bilgilendirmelerden sonra konuşma yapan Kaymakam Ürkmezer, “Değerli mahalle muhtarlarımız ilçemizle ilgili yapılacak çalışmaları, alınacak kararları, mahallelerinizle ilgili ihtiyaç, sorun ve talepleri sizlerle bir araya gelip desteklerinizle çözmeye çalışıyoruz. Bugün yaptığımız muhtarlar toplantımızda ise; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından; başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılında ilçemizdeki okullar ve öğrencilerin durumları hakkında bilgilendirmeler yapılacak. Bir yandan da mahallelerinizdeki istek, sorun, ihtiyaç ve taleplerinizi ilgili kurum amirleri ile birlikte dinleyip çözüm üretmeye çalışacağız.

Alanya’mızın huzuru için çalışan emek veren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Kaymakam Ürkmezer’in ardından söz alan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise belediye olarak vatandaşlara götürdükleri hizmetler, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “Yerel yönetim olarak vatandaşlarımıza her türlü hizmeti ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz ve ulaştırmaya da devam edeceğiz” dedi. Konuşmaların ardından Kaymakam Ürkmezer, Başkan Yücel ve kurum amirleri; muhtarların mahallelerindeki sorunlar ve ihtiyaçlarıyla ilgili görüş ve önerilerini dinlediler.

Toplantı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’ın Alanya’daki okullar, öğrenci durumları, yabancı öğrenciler, denklik ve mesleki eğitim okulları ile ilgili konularda sunum yapmasıyla sona erdi.