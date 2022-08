Kaymakam Ürkmezer'den 'Safari Faciası' Açıklaması

Muğla’da feci bir kaza meydana geldi. Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan cip safari aracı devrildi. İlk belirlemelere göre 5 Iraklı turist hayatını kaybetti, 5 turist yaralandı. Hayatını kaybedenlerin arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, araç sürücüleri de gözaltına alındı.

'SAFARİ TURLARINA DİKKAT'

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, bu kazanın ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer'i etiketleyerek "Safari turlarına dikkat. Facia 'Geliyorum' diyor. Bugün Marmaris, yarın Alanya. Her an her şey olabilir. Oluyor da. Allah’a kalmış. Etkin denetim şart" mesajını paylaştı.

KAYMAKAM ÜRKMEZER: ÇERÇEVE DÜZENLEME İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Dim'e yanıt veren Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ise "Mehmet Ali Bey, iyi akşamlar. Turizmde yoğun olarak kullanılan, extreme olarak adlandırılan faaliyetlere yönelik denetim ve kontrollerimiz devam etmektedir. İlk olarak sizlerin de bildiği gibi bölgede hiç yapılmamışı yapıp yamaç paraşütü ile ilgili bir yönerge hazırladık ve Sayın Valimizin onayı ile Antalya’da ilk defa Alanya için bir yamaç paraşütü uçuş yönergesi hazırladık. Şimdi de hem uçuş hem de atlayış yapılan yerlerle ilgili Alanya’ya değer katacak bir çalışma içindeyiz.

Safari de maalesef benzer durumda. Ekiplerimiz denetimlerini yerine getiriyor. Sadece 17-18-19 Ağustos tarihlerinde 23 araca cezai işlem uyguladık. Ancak bu araçlarla ilgili genel kurallarda sıkıntı söz konusu. Ekiplerimiz aynı yamaç paraşütünde olduğu gibi örnek olacak bir çerçeve düzenleme için çalışıyorlar. Alanya’nın turizmini koruyacak ve geliştirecek düzenlemeler ve uygulamalar devam edecek. Ekiplerimizi destekleyici ve yol gösterici yaklaşımlara da her zaman açığız. Mesajınızı da öyle aldığım için buradan bilgi vermek istedim. Hayırlı akşamlar."