Kaymakam Ürkmezer aile ziyaretlerinde bulundu 

Kaymakam Ürkmezer ilk olarak KEPENEK ailesine ziyarette bulundu. Ailenin genel durumu hakkında bilgi alan Ürkmezer, hal hatırlarını sorarak Kepenek ailesi ile sohbet etti. Kepenek ailesi de ziyaretlerinden ötürü Kaymakam Ürkmezer'e teşekkür etti. Kaymakam Ürkmezer'in ikinci ziyareti Duran ailesine oldu.Çocuklarının eğitim durumlarıyla ilgili bilgi alan Ürkmezer, evde eğitim alan öğrenciye kitap hediye etti ve başarıları için kendisini tebrik etti. Güzel haberlerini beklediğini ekledi.

Kaymakam Ürkmezer'e SYDV Müdürü Fikret NAMAL da eşlik etti