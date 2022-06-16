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Kayıp Emlakçı Olayında Flaş Gelişme
Alanya’da 5 Haziran Pazar günü ailesinin yanından çarşıya gitmek için ayrılan emlakçı 34 yaşındaki Ahmet Ataoğlu’nun kaybolmasına ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
GÜNDEM 16.06.2022, 12:28 Zeynep Oktay
Günlerdir haber alınamayan Royal Emlak sahiplerinden Ahmet Ataoğlu’nun ailesi, dün kayıp oğullarının bulunması için sevilen televizyon programcısı Müge Anlı'ya başvurdu. Şüpheli bir şekilde kayıplara karışan genç emlakçının ailesi, ATV ekranlarında yayınlan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında oğullarının bulunması için gözyaşları içerisinde yardım istemişti. Ailenin iddialarına göre, Ahmet Ataoğlu kaybolmasından bir gün önce, S. isimli bir arkadaşı ile kavga etmiş ve ölüm tehdidi almıştı.
Harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün olayla ilgili M.G. , S.M. Ç.S., T.J. ve i.D.’yi gözaltına aldı.
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