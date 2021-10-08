Katı Yakıt Satıcılarını bilgilendirme toplantısı gerçekleşti

Antalya’nın 19 ilçesindeki katı yakıt satıcıları ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden teminini gerçekleştirmiş oldukları belge üzerinden satışını sürdüren katı yakıt satıcılarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda 2021-2022 döneminde satışı gerçekleşecek olan kömür ve diğer katı yakıt ürünlerinin sahip olması gereken kriterler hakkında görüş alışverişi yapıldı.

VATANDAŞLARA BELGE UYARISI

Vatandaşların da en az katı yakıt satıcıları kadar bir takım yükümlülükleri olduğunu ifade eden Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mesut Çınar “Vatandaşların ısınma maksatlı kullanmakta oldukları yakıtları tercih ederken Antalya Büyükşehir Belediyesi uygunluk belgesi yani analiz belgesi olan kömürleri ve satış yerlerini tercih etmeleri son derece önemli. Kömür Tedariki gerçekleştirilirken katı yakıt satış uygunluk belgesi sorulması ve bu belgeleri olan kömürlerin tüketilmesi şehrimizin hava kirliliğine maruz kalmaması için büyük önem taşımakta” diye konuştu.