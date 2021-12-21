Karla Kapanan Yolları Büyükşehir Açıyor

Yurt genelinde etkili olan yağışlı hava Antalya’nın doğu ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışını da beraberinde getirdi. Hafta sonu etkisini arttıran kar yağışı yolların kapanmasına ve ulaşımın aksamasına neden oldu. Sorunun yaşanabileceği bölgelerde önceden ekiplerini hazır tutan ve her türlü önlemi alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, bir bölümü kar nedeniyle kapanan Alanya’nın Taşatan, İmamlı, Büyükpınar ve Çetek yayla yollarını gece boyunca zorlu şartlar altında yaptığı çalışmayla açtı. Yolların açılmasıyla bölgede mahsur kalan vatandaşlar da araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

KAR ALTINDA ZORLU MESAİ

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri ayrıca İbradı ve Akseki’de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açtı. ASAT ekipleri, SCADA sistemi üzerinden yaptıkları kontrollerde gece saat 3 civarında Akseki Cevizli ve Süleymaniye bölgesinde hava şartlarına bağlı olarak elektrik kesintisi yaşandığını tespit etti. İş makineleri ile araziye sevk edilen ekiple, jeneratörü devreye alarak, mahallelere içme suyu verdi.