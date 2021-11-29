Karakan; Genel Kurula Katılmayacağım

Mevcut Başkan Hasan Yiğit’in bir dönem başkan yardımcılığı ve yönetim kurulunda görev yapan Karakan’ın bu ani kararı pazarcı esnafında sürpriz gelişme olarak değerlendirildi.

YEDİGÜN HABER’E ÖZEL AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile aday olmayacağını duyuran Nazmi Karakan Yedigün Haber’e açıklamada bulundu. Ayağındaki rahatsızlık nedeniyle son günlerde sağlık sorunları yaşadığını belirten Karakan; ‘Doktorumla görüşmemde ağrılarım artmış. Yoğun tempoya dayanamayağım. Sağlığım odadan daha önemli’ dedi. Karakan; önümüzdeki aylarda yapılacak olan seçimlerde genel kurula da katılmayacağını açıkladı. Karakan, neden bu kararı aldığını ise açıklamadı.