Karadağ, ‘Kargaşa Olacak’

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 1 Temmuz itibarıyla yabancıların ikamet ili değişikliği işlemlerine kapatılan mahalle sayısının 1169'a çıkarıldığını açıkladı. Kapatılan mahallelerdeki kayıt işlemleri yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi durumlarında yapılabilecek. Kapatılan mahalleler arasında da Alanya'dan 4 mahalle yer aldı. Bunlar Mahmutlar, Kargıcak, Kestel ve Avsallar Mahalleleri oldu. Karar sonrası Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Coşkun Karadağ değerlendirmelerde bulundu.

'KARGAŞA OLACAK'

Karadağ, "Bu dört mahallede ikametgâh yasağı birçok sorunu beraberinde getirecek. En büyük sorunların başında vatandaş burada projeden mülk almış eğer ki bu mülkün tapusunu yabancıya veremediğin zaman yabancı vatandaşlar hukuksal yollara başvuracak. Hukuksal yolların yanında yatırdığı bedeli geri almak isteyecek ve bir kargaşa doğacak. Alanya’da adı geçen dört mahallede yasak getiriliyor. Yasak gelen dört mahallede Alanya’da diğer mahallelerde bir rantı gündeme getirecek. O vatandaşlar bu sefer başka mahallelere yoğunlaşacak.

'TEDBİR ALINMALIYDI'

Bir diğer konu ise mütekabiliyet denen bir olay var. Ülkeler arasında yapılan sözleşme gereği o ülke sana nasıl olanak ve hizmet sağlıyorsa aynı şekilde sana öyle olanak sağlanıyor. Diğer ülkelerde Türk vatandaşlara bu hakkı getirecek. Örneğin Almanya’daki Türkler için sen benim vatandaşıma bunu yapıyorsan bende yaparım diyecek. Bu da büyük bir sıkıntı. Diğer bir sıkıntı ise inşaat sektöründe müteahhitler paraları geri ödeme noktasında problem yaşayacak ve konum değişikliğine gidecek. Dolayısı ile bu konuların hem hukuksal hem de ticari yönü geçici olarak yapılmalıydı. Bu durum öncen ilçe bazındaydı ancak şimdi mahalle bazına indirildi. Burada bir takım sıkıntılar gündeme gelecek. Artı tarafından bakacak olursak eğer dört mahallede kiralar fahiş fiyatlara verilmeyecek. Artık oradaki konutlarda yabancıların konaklama şansı olmayacağı için kiralama konusunda yerli halkımıza artı olur. Konut satış fiyatlarına gelecek olacaksa bu durum kiracının ve konut almak isteyen vatandaşlarımızın yararına olacaktır. Bu kararlar alınırken önceden çok daha kapsamlı hesaplanarak alınmalı. Çok daha önceden tedbirler alınarak yapılmalıydı. Özellikle konut satış konusunda inşaat sektöründe farklı bir tedbir alınmalıydı" dedi.