Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Alanya’da

Alanya’da verdiği eğitim ve akademik başarısıyla bilinen Alanya Yaşam Tasarım Okulları geçtiğimiz hafta sonu Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi ağırladı. Japonca bilen Türkiye Japonya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve dostluğun geliştirilmesi yönünde sergilediği çabalardan dolayı geçtiğimiz yıllarda Japonya İmparatoru tarafından "Yükselen güneş nişanı ve büyük kordonu ile taltif edilen" Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'nun görüşmelerde bulunduğu ve ortak basın açıklaması yaptığı Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ile Antalya’ya gelen Japonya'nın Ankara Büyükelçis Kazuhiro Suzuki Alanya’da Yaşam Tasarım Okullarını ziyaret edip okul kurucusu Meral Orgun ve Salih Orgun ile Kızıl Kule ve Tersaneyi gezip bu güzelliklere duyduğu hayranlığı dile getirdi.