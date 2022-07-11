İYİ Parti Bayramlaştı
Adeta gövde gösterisine dönüşen bayramlaşma buluşmasında ilçe başkanı Alper Arıkan partililerle bayramlaştı.
GÜNDEM 11.07.2022, 21:13 Meliha Yılmaz
Son düzlüğe girildiğini ifade eden Arıkan; artık seçim sathına girmiş bulunuyoruz dolayısıyla enerjimizi sahada partimizin iktidar olması için harcayacağız,bizleri sekteye uğratmaya çalışan belirli merkezlerin oyunlarına gelmeyeceğiz önümüze bakacağız böylesi güzel nice bayram buluşmalarında birlik beraberlik içerisinde olmanın haklı gururunu yaşayacağız..Bu birliktelik ruhumuza katkı sağladığınız için hepinize teşekkürlerimi sunar,bütün yol arkadaşlarımın bayramını kutlarım…diyerek açıklamalarına devam etti.
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