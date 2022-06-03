İşte TÜİK'in 2022 Yılı Mayıs Ayı Enflasyonu Rakamları

TÜİK, mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. TÜFE'de 24 ayın zirvesi, ÜFE-TÜFE makasında tarihi zirve devam etti. Açıklanan verilere göre Alanya'yı en çok vuran artışlar kira fiyatları ile ulaştırma sektörü oldu. Tüketici fiyatları, mayıs ayında aylık yüzde 2,98 artarken, yıllık enflasyon yüzde 69,97'den yüzde 73,50'ye yükseldi. TÜFE'nin aylık yüzde 5,49, yıllık ise yüzde 77,7 artması bekleniyordu.

Çekirdek enflasyon mayıs ayında 52,4'ten yüzde 56'ya yükseldi.

Üretici fiyatlarında aylık bazda 8,76 artış yaşanırken, yıllık üretici fiyatları yüzde 132,16 arttı.

Bu arada TÜİK'in "madde sepeti ve ortalama fiyatlar" tablosunda mayıs ayı verilerinin paylaşılmaması dikkat çekti.

Ulaştırmada yüzde 108, gıdada yüzde 92 artış

TÜİK verilerine göre; TÜFE mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 arttı.

Mayıs ayında aylık artışın yüksek olduğu ana gruplar yüzde 6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, yüzde 6,15 ile eğlence ve kültür, yüzde 5.47 ile lokanta ve oteller oldu.

Yıllık bazda ulaştırmada 107,62 artış kaydedilirken, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 91,63 ve ev eşyası yüzde 82,08 arttı.

ÜFE-TÜFE arasındaki makas 58,7

Üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 8,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 51,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 132,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 80,38 artış gösterdi.

Madencilik ve taşocakçılığında yüzde 133,49, imalatta yüzde 115,18, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 360,30 ve su temininde yüzde 70,02 artış yaşandı.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 122,21, dayanıklı tüketim malında yüzde 83,41, dayanıksız tüketim malında yüzde 106,82, enerjide yüzde 300,16 ve sermaye malında yüzde 79,08 artış olarak gerçekleşti.