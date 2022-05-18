İş Dünyasında Kadın Kongresi ALTSO'da

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Rusya Ural Turizm Derneği, Rusya Federasyonu Sverdlovsk Bölgesi Hükümeti Uluslararası ve Dış Ekonomik İlişkileri Bakanlığı ve Uluslararası Serbest Meslek Sahibi Kadınlar Birliği işbirliğinde İş Dünyasında Kadın Kongresi 26 Mayıs 2022 Perşembe günü 11:00–18:00 saatleri arasında ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek