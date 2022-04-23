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İnşaat İşçisi Metrelerce Yükseklikten Düştü
Alanya’da bir inşaat iççisi, çalıştığı iskeleden düşerek yaralandı
GÜNDEM 23.04.2022, 12:52 Meliha Yılmaz
Edinilen ilk bilgilere göre olay Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi’nde bulunan Ufuk Taksi Durağı karşısındaki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan bir işçi, çalıştığı iskeleden henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Yaralanan işçi mesai arkadaşları tarafından çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken işçinin bilincinin açık olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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