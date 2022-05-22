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İki Çocuğunu Katleden Ukraynalı Babanın İlk İfadesi!

Alanya’da cinnet getirip iki çocuğunu bıçaklayarak öldüren Ukaynalı baba Oleksiy N. (35), işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÜNDEM 22.05.2022, 13:54 Meliha Yılmaz
İki Çocuğunu Katleden Ukraynalı Babanın İlk İfadesi!

Navrotskyy'nin eski milletvekili olduğu ortaya çıktı. Oleksiy N.’nin polise verdiği ilk ifadesinde "Psikolojim bozuktu ne yaptığımı bilmiyorum sakinleştirici kullanıyorum ne yaptığımın bilincinde değilim" dediği öğrenildi

Olay, sabah 08.30 sıralarında Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, savaştan kaçarak ilçeye yerleşen Ukraynalı Oleksiy N.'nin eşi Yulla Navrotsky eşinin çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyip çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Kadının yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde evdeki 4 yaşındaki erkek çocuk Kiril ile 6 yaşındaki kız kardeşi Tetrana'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı Oleksiy N. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinnet getiren kocanın eşi Yulla Navrotskyy'i de öldürmeye çalıştığı, kadının kendini bir odaya kilitleyerek kurtulduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ve savcılık incelemelerinin ardından babaları tarafından öldürülen iki çocuğun cansız bedeni Alanya Belediye Morguna kaldırıldı. Anne Yulla Navrotskyy ve anneanne polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Oleksiy N. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

ESKİ MİLLETVEKİLİ ÇIKTI

Getirdiği cinnet sebebiyle 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu katleden Oleksiy N.'nin en son Kasım 2015'te, 7. toplantının Kharkiv Kent Konseyi'ne milletvekili seçildiği öğrenildi. Aynı zamanda 2009-2014 - Ukrayna Verkhovna Rada Ofisi'nde Ukrayna Halk Vekilinin danışman yardımcısı olarak ta görev yaptığı belirlenen Oleksiy N.'nin 2012-2013 Uluslararası Hayır Kurumu “Ukrayna'da Ekonomik Reformlar Fonu” Tıbbi Reform Danışmanı, Ukrayna Ulusal Projelerinin Yatırım ve Yönetimi Devlet Ajansında Ulusal Proje “Zamanında Yardım” Başkanı olarak görev yaptığı, 2006 yılında V toplantısının Kharkiv bölgesinin Kharkiv bölge konseyi milletvekili, 2010 yılında, VI toplantısının Kharkiv bölgesinin Kharkiv bölge konseyi milletvekili ve son olarak da Kasım 2015'te, 7. toplantının Kharkiv Kent Konseyi'ne milletvekili seçildiği bildirildi.

Navrotskyy'nin polisteki ilk ifadesinde, "Psikolojim bozuktu ne yaptığımı bilmiyorum sakinleştirici kullanıyorum ne yaptığımın bilincinde değilim" dediği öğrenildi.

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