HOTED 156. Seminerini Gerçekleştirdi

Haşere kontrol ve Covid-19 uygulamaları konulu seminere HOTED Yönetimi ve üyelerinin yanı sıra, kat, çamaşırhane ve meydan şefleri, hijyen firmalarının temsilcileri, HOTED Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni, eğitim komitesi başkanı Sema Yörütür, Ales ilaçlama firması Antalya bölge temsilcisi Ziraat mühendisi Nazif Solak, satınalma ve mali işler sorumlusu Nesrin Çetin ve çok sayıda Hk müdürü katıldı. HOTED camiasının büyük ilgi gösterdiği seminerde, işletmelerde haşereyle mücadele yöntemleri ve Covid-19 uygulamaları anlatıldı. Nazif Solak’ın sunumuyla yaklaşık 3 saat süren seminer sonunda HOTED’in eğitim, etkinlik ve faaliyetlerine katkı sağlayan Ales İlaçlama yetkilileri ve Sunprıme C-Lounge Otel yönetimine HOTED camiası adına teşekkür edilip, plaket takdim edildi.