HOTED 156. Seminerini Gerçekleştirdi
2022 turizm sezonuna hazırlanan ve eğitim seminerlerine hız veren, Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği HOTED Sunprıme C-Lounge Otel' in ev sahipliğinde, Ales İlaçlama firmasının destek ve katkılarıyla 156. eğitim seminerini gerçekleştirildi.
Haşere kontrol ve Covid-19 uygulamaları konulu seminere HOTED Yönetimi ve üyelerinin yanı sıra, kat, çamaşırhane ve meydan şefleri, hijyen firmalarının temsilcileri, HOTED Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni, eğitim komitesi başkanı Sema Yörütür, Ales ilaçlama firması Antalya bölge temsilcisi Ziraat mühendisi Nazif Solak, satınalma ve mali işler sorumlusu Nesrin Çetin ve çok sayıda Hk müdürü katıldı. HOTED camiasının büyük ilgi gösterdiği seminerde, işletmelerde haşereyle mücadele yöntemleri ve Covid-19 uygulamaları anlatıldı. Nazif Solak’ın sunumuyla yaklaşık 3 saat süren seminer sonunda HOTED’in eğitim, etkinlik ve faaliyetlerine katkı sağlayan Ales İlaçlama yetkilileri ve Sunprıme C-Lounge Otel yönetimine HOTED camiası adına teşekkür edilip, plaket takdim edildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Adana Demirspor
|26
|44
|4. Başakşehir
|25
|43
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|28
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Celta Vigo
|25
|32
|10. Osasuna
|25
|32
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|25
|15