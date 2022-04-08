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HEP’li Turizm Öğrencileri Uluslararası Kongrelerde Sunum Yapacak!

Alanya HEP Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, turizm ile ilgili ele aldıkları araştırma ve çalışmaları uluslararası kongrelerde bilim insanlarına anlatacak

GÜNDEM 08.04.2022, 12:36 08.04.2022, 13:13 Meliha Yılmaz
HEP’li Turizm Öğrencileri Uluslararası Kongrelerde Sunum Yapacak!

Alanya HEP Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü son sınıf öğrencilerinden Veera Veronika Grasten, Robert Can Copeland, Gözde Çiçek, Iman Muqdad Khalaf Alsamaraıe ve Tatu Aaron Grasten, “turizm” konulu araştırmaları ve çalışmaları ile uluslararası kongrelerden kabul aldı.

BAŞVURU KISA SÜREDE KABUL EDİLDİ

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nihan Sidar, öğrencilerin konu seçimini güz döneminde Turizm Yönetiminde Özel Konular dersi kapsamında yaptıklarını, turizm sektörü ile ilgili literatür taraması ve araştırmalarını ise bahar döneminde aynı dersin devamı kapsamında tamamladıklarını söyledi. Akademik danışmanlarının yönlendirmesi ve destekleri ile sunum yapacak öğrencilerin kongreye hazırlandıklarını aktaran Dr. Öğretim Üyesi Nihan Sidar; “Öncelikle tüm öğrencilerimizi çok kısa bir süre içerisinde kabul almalarından dolayı kutluyorum. Bilindiği üzere bizler bile akademisyenler olarak zaman zaman bu tür akademik etkinlik ve çalışmalara katılma konusunda problemler ile karşılaşabiliyoruz. Ancak dersi alan tüm öğrencilerimizin henüz ilk başvurularında ve çok kısa süre bir süre içerisinde kabul almaları gerçekten mutluluk verici. Bizler öğrencilerimiz ile birlikte hem üzerinde düşünülmesi gereken hem araştırma yapılması gereken hem de mevcut problemler karşısında çözümler üretilmesinin hayati olduğu konuları seçmeye özen gösterdik” ifadelerini kullandı.

‘ÜNİVERSİTEMİZ ADINA GURUR VERİCİ’

Öğrencilerin yaptığı araştırma ve çalışmalarda, sektörün sorunlarına ve çözüm önerilerine de değinildi. Uluslararası kongrelerde sunum yapacak öğrenciler; literatür taraması ve araştırmalarını, biçimsel düzenlemelerini, akademik danışmanlarının yönlendirmesiyle gerçekleştirdi. Öğrencilerin sunumlarının uluslararası kongrelerce kabul edilmesinden gurur duyduklarını söyleyen Sidar; “Sadece başlıkları incelediğinizde bile sizler de fark edeceksiniz ki aslında sektörde çeşitli problemlerle karşı karşıyayız. Son olarak bir kez daha belirtmekte fayda var ki öğrencilerimizin çabaları, istekleri ve en önemlisi emekleri çok önemli” ifadeleri ile “bizler de akademik danışmanları olarak müfredatımızda yer alan bütün derslerde olduğu gibi bu projenin gerçekleştirildiği iki özel ders kapsamında her zaman öğrencilerimiz için elimizden geleni yapmaya gayret ettik ve edeceğiz. Sevgili öğrencilerimiz Veera, Robert, Tatu, Gözde ve Iman’ı bir kez daha kutluyor, kariyerlerinde bir kez daha başarılar diliyorum. Bu kapsamda, Alanya HEP Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri kongre sürecinde sektörün önde gelen çalışanları ve akademisyenleri ile tanışarak kariyer ağlarını genişletme imkânını sahip olabilecekler. Kongre süreçlerinin tamamlanmasının ardından katılım sertifikası alacak öğrencilerimizin lisans eğitimi sırasında yapmış olacakları yayınlar da gerçekten bölümümüz ve üniversitemiz adına gurur verici. Bu projeyi gerçekleştirmede büyük emeği olan Öğr. Görevlisi Kemal Çoşkun'a da ayrıca teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.

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