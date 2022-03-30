Helsinki-Alanya Uçuşu 26 Mayıs'ta Başlıyor

Pegasus ve Sun Express'in Helsinki'den ekonomik Antalya uçuşlarının, Finnair'in gidiş-dönüş 400 Euro'yu bulan Antalya uçuşlarını solladığı bildirildi. Alanya'nın önemli turizm pazarı Finlandiya'nın başkenti Helsinki'den Antalya'ya yapılan uçuşlara, 26 Mayıs 2022 tarihinde Pegasus'un Helsinki- Gazipaşa Alanya Havalimanı (GZP) uçuşları da eklenecek. Pegasus, mayıs ayında tek yön ortalama 2 bin TL'den uçacağı Alanya GZP'ye haftada 4 uçuş yapacak. Uçuş günleri Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar.