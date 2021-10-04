Hayırsever’den Akdeniz Üniversitesi Hastanesine bir milyon TL bağış

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın katılımıyla hayırsever iş insanı Barış Babüroğlu’na Akdeniz Üniversitesi Hastanesine yaptığı bağışları için teşekkür plaketi verildi. Hayırseverin babasının adına yaptığı bir milyon bağış vesilesiyle hastanede bulunan tüp geçide Hacı Çetin Babüroğlu’nun ismi verilecek. Takdim törenine Vali Ersin Yazıcı ve Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Özge Turhan, Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan, Doç. Dr. Aslı Bostancı Toptaş, Doç. Dr. Veli Vural, Dr. Öğr. Üyesi Ali Ünal, Genel Sekreter Ali Evren İmre, İş İnsanı Barış Babüroğlu katıldı. Akdeniz Üniversitesi Senato Salonu’nda yapılan plaket takdim töreninde konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Antalyamız, iklimi, doğası ve tarihi mirası ile çok şanslı bir coğrafya. Ama bir zenginliği daha var ki o da insan kaynağı. Şehrimiz, ülkemizde özellikle eğitime en büyük hayırsever katkısı veren il olarak dikkat çekiyor. Bunun örneklerini kampüsümüzde ve ilçelerimizdeki fakülte ve meslek yüksekokullarında da görebilirsiniz. Bugün de hayırsever iş insanı Barış Babüroğlu’nun Üniversitemiz hastanesine yaptığı bağışları için kendisine teşekkür plaketi takdim etmek için bir aradayız. Bu vesile ile kendisine ve ismi yaptığı hayırlarla hatırlanan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, ebediyete intikal etmiş hayırseverlerimizi de rahmetle anarak başlamak istiyorum.” şeklinde konuştu.

BABASININ İSMİNİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ

“Bir insanın ölümünden sonra isminin yaptığı hayırlarla anılması, eserlerinin hizmet vermeye devam etmesi arkasında bırakacağı en anlamlı mirastır diye düşünüyorum.” şeklinde konuşan Rektör Özkan, “Kıymetli hayırseverlerimiz de böyle anlamlı bir katkıyı yaparak, geleceğe hoş bir seda bıraktı. Tekrar tüm hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Barış Babüroğlu da üniversitemiz hastanesine yaptığı bağışla, babası Hacı Çetin Babüroğlu’nun ismini ölümsüzleştirdi. Üniversitelerin üç temel görevi vardır. Bunlar eğitim, araştırma ve toplumsal hizmettir. Hastanemiz, hem geleceğin hekimleri olan Tıp Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerini tamamladıkları, hem farklı araştırmalar yürütülen, hem de topluma sağlık hizmeti sunulan, dolayısıyla bu üç temel görevin de birleşiminde yer alan önemli bir rol üstlenmektedir. Bu yapılan bağışın anlamını da biraz daha artırıyor. Organ nakli başta olmak üzere sağlık hizmetlerinde Türkiye’ye örnek çalışmalara imza atan hastanemizin bundan sonra imza atacağı önemli başarılarında, mesleğin geleceği olan genç hekimlerin yetiştirilmesinde ve sağlık sorunu yaşayan binlerce insana umut olmasında, artık değerli hayırseverimizin de payı ve katkısı olacak. Bu vesileyle Barış Babüroğlu’na tekrar teşekkürlerimi iletiliyor, tüm hayırseverlerimizi de şükranla anıyorum. Hayırsever iş adamı Barış Babüroğlu’na Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne yapmış olduğu bağışlardan dolayı plaket takdim edilecektir.” dedi.

BABÜROĞLU AİLESİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Barış Babüroğlu’na teşekkür ederek daha önce okul yardımında da bulunduklarını hatırlatan Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise “Babüroğlu ailesine çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerin sayısını artırsın. Bu güzellikleri yaşayanların sayısı artsın. Sizin gibi güzel insanların güzel gönlü olan büyük gönlü olan insanlığa böyle katkı sunmanın zevkini tadını yaşayabilenlerin sayısı sizin nezdinizde söylüyorum sayılarını artırsın inşallah. Allah size bol kazanç versin üniversitemize diğer okullarımıza katkılarınız aile büyüklerinizin isimlerinin olduğu nice okullarımız olsun şehrimizde. Babüroğlu ailesinin bu güzel bağışı üniversitemize, kentimize sağladığı katkıya teşekkür ediyorum. Bu gönül zenginliğinin diğer insanlara da sirayet etmesini ve sizin gibi kişilerin sayısının artmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı. Barış Babüroğlu da Vali Ersin Yazıcı ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’a bağışa vesile oldukları için teşekkür etti. Tören Barış Babüroğlu’na plaket takdimi ile son buldu.