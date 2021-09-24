Haftalık vaka haritası açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

TRABZON İLK SIRADA

Haritaya göre en fazla vakanın görüldüğü il 538,61 ile Trabzon olurken onu 485, 64 ile Malatya, 476,25 ile Rize ve 472,26 ile Kayseri takip etti.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDEKİ DURUM

Haritada yer alan verilere göre, 11-17 Eylül'de Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 oldu. Önceki hafta (4-10 Eylül) Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66, İzmir'de 43,26 olmuştu.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Sağlık Bakanı Koca, attığı ikinci tweetle ise 11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı.

Bakan Koca, "11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart" ifadelerini kullandı.