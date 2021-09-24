Haftalık vaka haritası açıklandı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.
TRABZON İLK SIRADA
Haritaya göre en fazla vakanın görüldüğü il 538,61 ile Trabzon olurken onu 485, 64 ile Malatya, 476,25 ile Rize ve 472,26 ile Kayseri takip etti.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDEKİ DURUM
Haritada yer alan verilere göre, 11-17 Eylül'de Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 oldu. Önceki hafta (4-10 Eylül) Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66, İzmir'de 43,26 olmuştu.
VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL
Sağlık Bakanı Koca, attığı ikinci tweetle ise 11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı.
Bakan Koca, "11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart" ifadelerini kullandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|7
|15
|2. Beşiktaş
|7
|14
|3. Trabzonspor
|6
|14
|4. Hatayspor
|6
|13
|5. Fenerbahçe
|6
|13
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Karagümrük
|6
|11
|9. Kayserispor
|6
|10
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Göztepe
|6
|5
|16. Kasımpaşa
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|6
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|6
|11
|6. Kocaelispor
|6
|10
|7. Bandırmaspor
|6
|9
|8. Manisa FK
|6
|9
|9. Boluspor
|5
|7
|10. Samsunspor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|16
|2. Atletico Madrid
|6
|14
|3. Real Sociedad
|6
|13
|4. Sevilla
|5
|11
|5. Valencia
|6
|10
|6. Rayo Vallecano
|6
|10
|7. Barcelona
|5
|9
|8. Real Betis
|6
|9
|9. Athletic Bilbao
|6
|9
|10. Osasuna
|6
|8
|11. Mallorca
|6
|8
|12. Villarreal
|5
|7
|13. Espanyol
|6
|6
|14. Cádiz
|6
|6
|15. Elche
|6
|6
|16. Levante
|6
|4
|17. Celta de Vigo
|6
|4
|18. Granada
|6
|3
|19. Getafe
|6
|0
|20. Deportivo Alaves
|5
|0