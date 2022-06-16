Hacı Üçdan’ın Oğlu TFF’de
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi. Granada Otellerinin Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan’da yönetime girenler arasında.
Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleşen genel kurulda, başkanlık seçimi için oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 209 oyun 158'ini alan Büyükeşi, TFF'nin yeni başkanı oldu. Kullanılan oyların 51'i ise geçersiz sayıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi. Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleşen genel kurulda, başkanlık seçimi için oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 209 oyun 158'ini alan Büyükeşi, TFF'nin yeni başkanı oldu. Kullanılan oyların 51'i ise geçersiz sayıldı.
TEK ADAY BÜYÜKEKŞİ
Bu arada Mehmet Büyükekşi, 193 delegenin ıslak imzasını alarak seçime tek başkan adayı olarak girdi. Başvuru yapan diğer 8 isim aday olabilmek için gerekli imza sayısına ulaşamadı.
Mehmet Büyükekşi’nin tam listesi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu listesi belli oldu.
Murat Aksu
Yalçın Orhan
Yusuf Günay
Nükhet Küçükel Ezberci
İdil Karademirlidağ Suher
Erman Kalkandelen
İbrahim Burkay
Alkın Kalkavan
Ramazan Üçdan
Müslüm Özmen
Hamit Altıntop
Ali Düşmez
Talat Papatya
Volkan Can
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31