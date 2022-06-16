Hacı Üçdan’ın Oğlu TFF’de

Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleşen genel kurulda, başkanlık seçimi için oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 209 oyun 158'ini alan Büyükeşi, TFF'nin yeni başkanı oldu. Kullanılan oyların 51'i ise geçersiz sayıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi. Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleşen genel kurulda, başkanlık seçimi için oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 209 oyun 158'ini alan Büyükeşi, TFF'nin yeni başkanı oldu. Kullanılan oyların 51'i ise geçersiz sayıldı.

TEK ADAY BÜYÜKEKŞİ

Bu arada Mehmet Büyükekşi, 193 delegenin ıslak imzasını alarak seçime tek başkan adayı olarak girdi. Başvuru yapan diğer 8 isim aday olabilmek için gerekli imza sayısına ulaşamadı.

Mehmet Büyükekşi’nin tam listesi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu listesi belli oldu.

Murat Aksu

Yalçın Orhan

Yusuf Günay

Nükhet Küçükel Ezberci

İdil Karademirlidağ Suher

Erman Kalkandelen

İbrahim Burkay

Alkın Kalkavan

Ramazan Üçdan

Müslüm Özmen

Hamit Altıntop

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can