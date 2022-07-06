GZP Havalimanı Kavşağı’nda Işık İhlali Kaza Getirdi

Kaza, pazartesi günü saat 17.20 sıralarında Kâhyalar Mahallesi Gazipaşa Havalimanı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan Ali Ö., 07 UT 404 plakalı otomobiliyle iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı. Ali Ö.’nün kullandığı otomobil, Gazipaşa Havalimanı yönüne seyir halinde olan Halis Ö. idaresindeki 07 UN 043 plakalı kamyonete yandan çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.