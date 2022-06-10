GZP Alanya'da Yolcu Trafiği Artıyor!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2022 yılının mayıs ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Gazipaşa (GZP) Alanya Havalimanı’na mayıs ayında iniş kalkış yapan uçak trafiği bin 779 olurken, uçuşların bin 240’ı iç hatlarda, 539’u dış hatlarda gerçekleşti. Havalimanının mayıs ayı yolcu trafiği ise 217 bin 97 olarak kayıtlara geçti. Gazipaşa Alanya Havalimanı’nı kullanan yolcuların 143 bin 267’si iç hatları, 73 bin 830’u dış hatları kullandı. Açıklanan verilere bakıldığı zaman, havalimanın yolcu trafiği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artış gösterdi. Pandeminin yoğun olarak hissedildiği geçtiğimiz yılın aynı döneminde havalimanını iç hatlarda 71 bin 825, dış hatlarda 24 bin 790 olmak üzere toplamda 96 bin 617 yolcu kullanmıştı