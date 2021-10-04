Gülevşen bitmek bilmiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Valiliği iş birliğinde duvar restorasyon ve yapıdaki destekleyici kolonların izlerinin olduğu alanın tespiti için kazı yapılan tarihi Gülevşen Camiinde daha önce hazineye ait olan mülkiyeti, caminin vakfiyesine ulaşılması sonrasında yapı Vakıflar Genel Müdürlüğü ukdesine geçti.

ÇATI YAPIMINA BAŞLANMADI

Antalya’nın fethinin 812’nci yılına müjdelenmesine rağmen 814’ncü kurtuluş yılına girilmesine rağmen Karamanoğlu beyliği tarafından 14. yüzyılda inşa edilen Gülevşen Camii'nin şimdilik sadece kazı ve kısmen duvar tadilatı aslına uygun olarak tamamlandı. Çatı yapım işine ise henüz başlanmadı.

KORUMA KURULU BEKLENİYOR

Koruma kurulu kontrolünde restorasyon çalışması yapılan camide ki eksikliklerin giderilmesi sonrası çatısı, kazıda tespit edilen ahşap diki ayaklarının bulunduğu bölgelerden desteklenerek inşa edilecek. Çıplaklı Mahallesi'ndeki Gülevşen Camii, Mahmutseydi, Süleymaniye, Tahta Minare ve Andızlı Camii ile birlikte Alanya'nın en önemli tarihi camileri arasında bulunuyor.