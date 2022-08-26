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Gözyaşları Sel Oldu! Anne Ve Bebeği Defnedildi
Alanya’da hafriyat kamyonun motosiklete çarpması sonucu vefat eden anne kız yan yana toprağa verildi. Acılı baba cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.
GÜNDEM 26.08.2022, 13:48 Mihriye Özkan
Alanya’nın Tosmur Mahallesi’nde dün meydana gelen kazada motosiklet ile ilerleyen aileye tali yola bağlanmak isteyen hafriyat kamyonu çarptı. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan Ayşe Songür (31), ve 1 yaşındaki kız çocuğu Elif Su doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Alanya Belediyesi morgundan alınan anne Songür ve kızı Elif Su’nun cenazesi Yalçı Mahallesine götürüldü. Yalçı Mezarlığı anne ve kızının cenaze namazı kılındı. Namazda fenalaşan baba İsmail Songür aile üyeleri tarafından uzaklaştırıldı. Anne Songür ve kızı Elif Su Yalçı Mezarlığına yan yana defin edildi. Cenaze töreninde baba İsmail Songür ayakta durmakta güçlük çekti.
Kerim TEKER 39 dakika önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
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