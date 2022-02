‘Gönül Buluşmaları’nın İlk Konuğu Abdurrahman Uzun

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Teşkilatı ‘Gönül Buluşmaları’ adı altında düzenlediği programın konuğu gazeteci-yazar Abdurrahman Uzun oldu. Programa 7’den 70’e, partili partisiz her kesimden seyircinin bir araya geldiği ‘Gönül Buluşmaları’ programına yoğun ilgi gösterildi. Gazeteci-yazar Abdurrahman Uzun program boyunca seyirciler tarafından ilgi ve dikkatle dinlendi.

Programın detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu; ‘‘Dün akşam gerçekleştirdiğimiz ‘Gönül Buluşmaları’ programımızın konuğu gazeteci-yazar Abdurrahman Uzun oldu. Bizleri kırmayıp Alanya’ya gelen Sn. Abdurrahman Uzun’a teşkilatım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. ‘Gönül Buluşmaları’ adı altında düzenlediğimiz programlarımız bundan sonra ilerleyen zamanlarda Alanya’ya getirteceğimiz birbirinden değerli konuklar ile devam edecektir.

Bizim teşkilatımız halkıyla her daim iç içe, yan yana olan bir teşkilat olmuştur. AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak düzenlemiş olduğumuz her etkinliğe ve her programa katılım göstererek onure eden kıymetli hemşerilerime her zaman yanımızda olduğunuz ve desteklerinizi hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hep beraber çok güzel bir akşam geçirdik. Elinize, emeğinize sağlık. Gönül buluşmalarımız daim olsun. En kısa sürede başka bir etkinlikte görüşmek dileğiyle.’’ ifadelerine yer verdi.