'Golf Turizmi Fırsatı Heba Edilmemeli'

Alanya’da turizmin 12 aya çıkarılması ve turizm çeşitliliğinin arttırılması kapsamında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu öncülüğünde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Mahmutlar, Okurcalar ve Emişbeleni’ne yapılacak golf tesislerinin bilgileri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Mahmutlar, Okurcalar ve Emişbeleni’ne yapılması planlanan tesislerin özellikleri şu şekilde:

Alanya Mahmutlar Gökçebelen Turizm Merkezi’ne; golf tesisi (18 delikli) + 5 yıldızlı otel veya tatil köyü (250 yatak),

Alanya Okurcalar Ortaören Turizm Merkezi’ne; golf tesisi (18 delikli) + 5 yıldızlı otel veya tatil köyü (400 yatak),

Alanya Emişbeleni Baltepe Turizm Merkezi’ne; golf tesisi (18 delikli) + 5 yıldızlı otel veya tatil köyü (200 yatak).

ŞAHİN: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ

Alanya’nın marka değeri açısından golf merkezlerinin büyük önem taşıdığını belirten Başkan Şahin "Alanya’mıza yapılacak golf tesisleri için 19 Ağustos’a kadar müracaat edilebilecek. Girişimciler birden fazla merkez için başvuru yapabilirler. Alanya olarak herkes elini taşın altına sokmalı. Alanya’mız için iş insanlarımızın, girişimcilerimizin görevden kaçmayacağını biliyoruz. Biz de Alanya’mızı ilgilendiren her konuda olduğu gibi bu konuda da üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

‘BU HAMLE HEBA EDİLMEMELİ’

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim şu ifadeleri kullandı:

“Alanya golf sahaları yeniden ihaleye çıktı. Yine hüsran olmaması için ALTİD inisiyatif almalı. Gerekirse çok katılımlı bir ortaklık (konsorsiyum) oluşumu ile talip olunmalı. Alanya’nın turizm kalitesini arttıracak bu hamle heba edilmemeli.

‘ALANYA’YA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK’

Alanya’da turizmin çeşitlendirilmesi gerektiğini hatırlatan Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, “Turizmin mutlaka çeşitlenmesi gerektiğine inanmaktayız. Golf turizmi de bunlardan bir tanesi. Nasıl ki denizimiz bizim olmazsa olmazımızsa, golf turizminin de bölgemize ciddi kazanç sağlayacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda turizmci arkadaşlarımız kış aylarında da otellerini açık tutarak sezonu 12 aya yaymanın hesaplarını yapıyorlar. Bu konuda da başta gururumuz Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere ALTSO Başkanımız Mehmet Şahin ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sayın bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bize her zaman rehber oluyor. Bölgemiz için bir Dışişleri Bakanı gibi değil de bir turizm bakanı gibi çalışıyor. Yatırımcılarımızın bu projeye sahip çıkmalarını diliyoruz" şeklinde konuştu.

‘BÖLGEYE YENİ BİR ENERJİ KATACAK’

Bölgenin bu projeyi bir an önce kazanması gerektiğine vurgu yapan ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi acenteci Cengiz Topçu, “Umuyoruz ki bu proje en kısa sürede pratiğe geçer. Bu ürünü misafirlerimize sunarak bölgeye yeni bir enerji gelecek. Üst gelir gruplarını bölgeye çekmek ve marka şehir olmak adına çok önemli. Bu kapsamda Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

‘ÜLKEYE DAHA FAZLA DÖVİZ GİRİŞİ SAĞLAYAN BİR SEKTÖR’

Konuyla ilgili bir paylaşım da ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu’ndan geldi. Dahaoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Alanyalı yatırımcılarımız bu projeye sahip çıkmalı çünkü golf turizmi ülkeye daha fazla döviz girişi sağlayan bir sektör. Çünkü golf pahalı bir spor ve golf tutkunlarının gelir düzeyleri yüksek. Golf tutkunları aktif bir şekilde golf oynamak ya da oynayanları seyretmek amacıyla golf destinasyonlarını ziyaret ediyor. Turizmi çeşitlendirmek ve 12 aya yaymak açısından da faydalı bir yöntem. Alanya’nın her daim arkasında duran Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz."