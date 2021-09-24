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Gökce’nin acı günü 

Alanya’nın tanınmış ismi Ali İhsan Gökce’nin ablası Canan Ceylan hayata gözlerini yumdu.

GÜNDEM 24.09.2021, 10:53 Melike Temir
Gökce’nin acı günü 

Alanya’nın tanınmış ismi Ali İhsan Gökce’nin ablası ve genç iş adamı Mehmet Özal Gökce’nin halası Canan Ceylan hayata gözlerini yumdu. Ceylan’ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Dimçayı Ak Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Yedigün Haber olarak merhumeye Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz

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