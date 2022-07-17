Gökbel’in Ağası ALTSO Başkan Adayı Eray Erdem Oldu

Bu yıl 16.sı düzenlenen Gökbel Güreşleri’nin ağası 1 milyon 307 bin TL ile Eray Erdem oldu. Alanya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 16’nci Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin ikinci gününde güreş ağalığı ihalesi yapıldı. Açık arttırma yöntemiyle yapılan ihaleyi 2019'un da ağası olan Eray Erdem kazandı.

Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin ağalık seçimini ALTSO Başkan Adayı Alanya Eray Erdem yeniden kazandı. Alanya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 16’ıncı Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin ikinci gününde 2022 yılı güreş ağalığı ihalesi yapıldı. Kıran kırana geçen açık arttırma yöntemiyle yapılan ihaleyi 1 milyon 307 bin lira ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Alanyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Eray Erdem kazandı. 2020 yılı ağalığınında sahibi olan Eray Erdem ata sporuna hizmet etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.