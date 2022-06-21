Gizem Ve Oğuzhan Çifti Dünya Evine Girdi

Bir süredir nişanlı olan Gizem İlhan ile Oğuzhan Çelik, Divalanya'da yapılan renkli ve eğlenceli bir düğün ile evliler kervanına katıldılar.

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Kurucular Kurulu Üyesi ve Mahmutlar Post Gazetesi sahibi Mesut İlhan ve eşi Gülümser İlhan'ın kızları Gizem İlhan, Şerife (merhume) ve Durali Çelik çiftinin oğulları Oğuzhan Çelik ile dünya evine girdi.

Genç çiftin Divalanya Recreation Center'da yapılan düğünlerine, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, çok sayıda davetli ve Gizem ile Oğuzhan'ın arkadaşları katıldı. Çiftin Divalanya'ya gelmesi ile başlayan düğün, orkestranın söylediği hareketli şarkılarla devam etti. Geç saatlere kadar devam eden eğlenceli düğün sonunda tebrikleri kabul eden yeni evli çift, "Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan tüm herkese teşekkür ederiz" dedi.