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Genç Motosikletçi Ödülle Döndü
7-8 Mayıs tarihlerinde Adana Karaisalı Belediyesinin düzenlediği Hasandağ motosiklet yarışında Profesyonel kategoride yarışan Alanyalı Erkan Yüksek yarışı 3. sırada tamamladı.
GÜNDEM 09.05.2022, 22:40 Meliha Yılmaz
3. lük ödülünü kaldıran Alanyalı genç motosikletçi Erkan Yüksek desteklerinden dolayı Mag Tower Group Mustafa Arıkan' a teşekkür ettiğini belirtti.
Alanyalı Yüksek daha önce farklı şehirlerde ve kategorilerdekide yarışlarda da farklı dereceler aldı. Önümüzdeki dönemlerde de yapılacak olan yarışlarda Alanyamızı temsil etmeye devam edeceğini ifade etti.
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parçalı bulutlu
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|3. Konyaspor
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|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
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|36
|56
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|36
|55
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|36
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|36
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|35
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|45
|12. Denizlispor
|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
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|34
|44
|15. Altınordu
|34
|42
|16. Bursaspor
|34
|41
|17. Kocaelispor
|34
|41
|18. Menemen Belediyespor
|34
|38
|19. Balıkesirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|86
|2. Liverpool
|35
|83
|3. Chelsea
|35
|67
|4. Arsenal
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|66
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|35
|62
|6. M. United
|37
|58
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|36
|55
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|35
|50
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|36
|47
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|35
|44
|11. Aston Villa
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|43
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|36
|43
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Leicester City
|34
|42
|15. Southampton
|36
|40
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|34
|35
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|35
|34
|19. Watford
|35
|22
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|81
|2. Barcelona
|35
|69
|3. Sevilla
|35
|65
|4. Atletico Madrid
|35
|64
|5. Real Betis
|35
|58
|6. Real Sociedad
|35
|56
|7. Villarreal
|35
|53
|8. Athletic Bilbao
|35
|52
|9. Osasuna
|35
|46
|10. Valencia
|35
|44
|11. Celta Vigo
|35
|43
|12. Rayo Vallecano
|35
|42
|13. Espanyol
|35
|40
|14. Elche
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|39
|15. Getafe
|35
|37
|16. Cadiz
|35
|35
|17. Granada
|35
|34
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Levante
|35
|29
|20. Deportivo Alaves
|35
|28