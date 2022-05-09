Genç Motosikletçi Ödülle Döndü

3. lük ödülünü kaldıran Alanyalı genç motosikletçi Erkan Yüksek desteklerinden dolayı Mag Tower Group Mustafa Arıkan' a teşekkür ettiğini belirtti.

Alanyalı Yüksek daha önce farklı şehirlerde ve kategorilerdekide yarışlarda da farklı dereceler aldı. Önümüzdeki dönemlerde de yapılacak olan yarışlarda Alanyamızı temsil etmeye devam edeceğini ifade etti.