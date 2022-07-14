Gelecek Partisi Meclis Üyelerine Teşekkür Etti

Geçtiğimiz hafta yapılan Alanya Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Çakan, "Alanyalı hemşehrilerimiz adına yapmış olduğumuz çağrıyı Alanya Belediye Meclisinde dile getiren meclis üyeleri sayın Yılmaz Bağışlar ve sayın Erkan Demirci'ye teşekkür ederiz" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geri dönüş sağlayan AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyelerine de teşekkür eden Çakan "Herkes üzerine düşeni yaparsa huzurlu ve refah dolu bir Alanya'da yaşamak elimizde" ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili teşekkür paylaşımına karşılık Yılmaz Bağışlar da "Bizim için her siyasi parti temsilcisi değerlidir ve memleket meselelerine hassasiyet göstermesi önemlidir. Toplum menfaatleri doğrultusunda her mecrada sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Biz teşekkür ediyoruz başkanım" şeklinde bir paylaşım yaptı.