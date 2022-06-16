Gazipaşalı İş İnsanı 14 Milyonluk Arsa Aldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından satışa çıkarılan Pazarcı Mahallesi’ndeki arsanın satış ihalesi 14 Haziran Salı günü saat 10.30’da Ankara’da gerçekleştirildi. 1.227,70 metrekarelik arsaya sahip olmak için ihaleye katılan CLZ İnşaat sahibi Gazipaşalı Müteahhit Sami Cılız, arsayı almak için rekor bir ücret teklif etti. Pazarcı Mahallesi 1963 ada, 2 parsel üzerinde yer alan ve 10 milyon 435 bin 450 lira muhammen bedelle satışa çıkarılan arsa için 14 milyon 800 bin liraya teklif veren Cılız, arsanın yeni sahibi oldu.