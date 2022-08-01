Gazipaşa’da Virajda Korkutan Kaza: 3 Yaralı

Edinilen bilgiye göre 07 AGS 209 plakalı otomobiliyle Gazipaşa’dan Anamur istikametine seyir halinde olan Ercan B., viraja girdiği esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçen otomobil, karşı yönden gelen Ömer K. idaresindeki 06 EC 7632 otomobille kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada Ercan B.’nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Havva K. ile diğer araç sürücüsü Ömer K. ve yanında yolcu olarak bulunan Sevim K. yaralandı. Alınan ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafında ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.