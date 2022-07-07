Gazipaşa’da Çocuklara Uyuşturucu Satan Zehir Tacirleri Yakalandı
Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara göz açtırmıyor
Ekipler tarafından farklı adreslerde yapılan çalışmalarda, çantasında uyuşturucu madde taşıyan bir şahısla, yaşı küçük çocuklara ve gençlere uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen başka bir kişi kıskıvrak yakalandı. Olay, 5 Temmuz Salı günü Bakılar Mahallesi’nde meydana geldi. Y.A.P isimli şahsın şüpheli tavırlar sergilediğini fark eden Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin çantasında yaptığı aramada bir miktar metamfetamin ve ayrı ayrı 4 parça halinde bir miktar esrar ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
YAŞI KÜÇÜK ÇOCUKLARA UYUŞTURUCU SATTIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ EVİNDE YAKALANDI
Aynı gün aynı mahallede yapılan başka bir çalışmada ise, aralarında yaşı küçük çocukların da bulunduğu gençlere uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen K.Y. isimli şahsın evine operasyon yapıldı. Evde kıskıvrak yakalanan K.Y., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli şahıslar Y.A.P. ve K.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’nden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğine dikkat çekildi.
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