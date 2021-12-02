Gazipaşa'da Maden Ocağında Kahreden Ölüm!

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi’nde bulunan bir maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; barit madeni çıkarılan ocakta çalışan Abdullah Utku’nun, ocak içerisinde çalışma yaptığı sırada göçük oluştu. Çalışma arkadaşlarının durumu fark etmesi ile durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan Utku’yu kurtarmak için yaklaşık 1 saat çalışma yapıldı. 1 saatlik kurtarma çalışmasının ardından, maden işçisi Mustafa Utku’nun cansız bedenine ulaşıldı. Utku’nun cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. 38 yaşındaki maden işçisi Abdullah Utku’nun evli ve 7 çocuk babası olduğu öğrenildi.