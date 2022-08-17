Gazipaşa Belediye Personeline Rekor Zam

Gazipaşa Belediyesi ile DİSK´e bağlı Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi mutlu sonla noktalandı. Gazipaşa Belediyesinde çalışan 219 işçiyi kapsayan 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve DİSK´e bağlı Genel -İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Vedat Küçük tarafından imzalandı. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Kaya, DİSK Genel -İş Antalya Şube Başkanı Vedat Küçük ve Gazipaşa Belediyesi Genel -İş Sendikası temsilcileri katıldı. Gazipaşa Belediyesi ile DİSK´e bağlı Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi, taraflar arasında anlaşma sağlanması ile noktalandı.

‘ÇALIŞANLARIMIZA VE BELEDİYEMİZE HAYIRLI OLSUN’

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz göreve geldiği ilk günden itibaren çalışanlarının maaş zammı ve sosyal haklardan en üst düzeyde faydalanabilmeleri için tüm imkanlarını kullanıyor. DİSK’e bağlı Genel- İş Sendikası ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında toplamda 219 işçinin yararlanacağı ve en düşük maaşın 6 bin 500 lira olacağını söyleyen Başkan Yılmaz, “Bizim için personelimizin mutlu olması çok önemli. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan bir nebze de olsa personelimizi ferahlatmak istedik. Bütün emeklerini, gücünü Gazipaşa Belediyesi için harcayan çalışma arkadaşlarımızı, bizlerde enflasyon karşısında ezdirmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Hem belediyenin çıkarlarını hem de çalışma arkadaşlarımızın emeklerini ortaya koyarak bir uzlaşmaya vardık. Bu uzlaşma neticesinde 219 personelimizi kapsayan 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalayarak, personellerimizin maaşına %42 oranında zam yaptık. Çalışanlarımıza ve Belediyemize hayırlı olsun“ dedi.

BELEDİYE ÇALIŞANLARINDAN BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR

Gazipaşa Belediyesi ve DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası 219 işçiyi kapsayan 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesini imzalayarak, %42 zam yapıldığını açıkladı. Son zamanlardaki hayat şartlarının zorluğundan yakınan belediye çalışanları yapılan zam karşısında sevindi. Gazipaşa Belediyesi çalışanları “ Bu hayat şartlarının zorluğunda bizi yalnız bırakmayan başkanımız Sayın Mehmet Ali Yılmaz’ a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.